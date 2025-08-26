Темпы ввода жилья в Красноярском крае выросли на 3% с января по июль

Также в Красноярске продолжается работа по строительству линии метрополитена

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Темпы ввода жилья в Красноярском крае с января по июль этого года выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году. В 2025 году за этот период в регионе ввели 777 тыс. кв. м жилья, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам встречи с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым.

"Провел рабочую встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Михайловичем Котюковым. Обсудили ключевые направления. Большое внимание уделяем жилью. Регион показывает хорошую динамику, с января по июль введено 777 000 кв. м - на 3% больше, чем в прошлом году. Важно сохранять и наращивать эти темпы", - написал он в своем Telegram-канале.

Хуснуллин также отметил, что в Красноярске продолжается работа по строительству линии метрополитена, для реализации проекта используются средства инфраструктурного бюджетного кредита. "Проект масштабный, сложный, не все идет гладко, но есть определенные результаты. Недавно началось строительство третьего тоннеля", - написал вице-премьер.

Кроме того, Хуснуллин подчеркнул, что важной темой развития региона является и ЖКХ. Так, вице-премьер сообщил, что в рамках программы казначейских инфраструктурных кредитов Красноярскому краю было одобрено порядка 6 млрд рублей на реконструкцию теплоэлектроцентрали.