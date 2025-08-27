Это связано с повышенным интересом покупателей к программам семейной ипотеки, сообщила директор департамента продаж "Инсити девелопмент" Ксения Гагарина

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Темпы реализации первичной недвижимости вблизи курортных зон Краснодарского края летом 2025 года увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в связи с повышенным интересом покупателей к программам семейной ипотеки. Об этом рассказала в беседе с ТАСС директор департамента продаж "Инсити девелопмент" Ксения Гагарина.

"За летний сезон текущего года наибольший интерес проявлялся к объектам первичной недвижимости, особенно апартаментам и таунхаусам вблизи курортных зон и основных транспортных магистралей. Темпы таких продаж выросли на 12% в сравнении с прошлым годом, однако увеличение было преимущественно вызвано активизацией покупок по программам семейной ипотеки", - сказала она.

Гагарина уточнила, что ключевым фактором роста стала именно государственная поддержка семейных программ кредитования, которая сейчас действует в тестовом формате в ряде городов Краснодарского края.

Вторичный рынок при этом оставался стабильным, фиксировались лишь незначительные колебания цен.

"Прогнозируемый осенний тренд предполагает сохранение общей ситуации, с возможным небольшим ростом цен на качественные вторичные квартиры на уровне 2-3%", - добавила она.

Краснодарский край занимает второе место в России и первое в Южном федеральном округе по объемам ввода в эксплуатацию жилья. По итогам 2024 года регион стал одним из лидеров по общему объему строительных работ, обеспечив 3,3% от общероссийского показателя. Объем работ в крае за прошлый год достиг 554,8 млрд рублей, что на 14,3% больше, чем в 2023 году, а всего за год было введено в эксплуатацию 32 704 здания.