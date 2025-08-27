Стоимость "квадрата" в новостройках Краснодара выросла на 4% на фоне инфляции

Инвестиционный спрос на недвижимость в регионе снизился примерно на четверть из-за роста ставок по банковским вкладам, сообщила ТАСС директор департамента продаж "Инсити девелопмент" Ксения Гагарина

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Средняя цена квадратного метра в новостройках Краснодара в 2025 году составила 157 000 рублей, показав рост на 4% по сравнению с прошлым годом. Рост цен связан с удорожанием строительства, изменением ипотечных условий и инфляцией, сообщил в беседе с ТАСС вице-президент по маркетингу строительно-инвестиционной корпорации "Девелопмент-Юг" Владимир Кравченко.

"На первичном рынке недвижимости Краснодара присутствует динамика роста цен. В 2025 году средневзвешенная стоимость квадратного метра в новостройках составляет 157 000 рублей, что на 4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такое увеличение стоимости обусловлено изменением ипотечных условий, увеличением себестоимости строительства, а также инфляцией", - сказал он.

Кравченко добавил, что высокий уровень конкуренции и значительный объем предложения на рынке препятствуют резкому скачку стоимости.

Вместе с тем инвестиционный спрос на недвижимость в Краснодарском крае снизился примерно на четверть из-за роста ставок по банковским вкладам, которые стали для инвесторов более выгодной и надежной альтернативой, сообщала ТАСС директор департамента продаж "Инсити девелопмент" Ксения Гагарина.

В настоящее время в Краснодаре реализуется порядка 2 360 000 квадратных метров строящегося жилья, что составляет более 45 000 квартир. Краснодарский край занимает второе место в России и первое в Южном федеральном округе по объемам ввода в эксплуатацию жилья. По итогам 2024 года регион стал одним из лидеров по общему объему строительных работ, обеспечив 3,3% от общероссийского показателя. Объем работ в крае за прошлый год достиг 554,8 млрд рублей, что на 14,3% больше, чем в 2023 году, а всего за год было введено в эксплуатацию 32 704 здания.