Станцию планируют построить в продолжение Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Изъятие земельных участков под строительство вестибюля метро "Кудрово" начнется в сентябре 2025 года, сообщил в Telegram-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

"В сентябре Ленобласть начнет изъятие земельных участков под строительство вестибюля метро "Кудрово". Коллеги из Санкт-Петербурга обеспечивают прохождение экспертизы проекта строительства", - говорится в сообщении.

Станцию метро в примыкающем к Санкт-Петербургу городе Кудрово с населением около 200 тыс. человек планируется построить в продолжение Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена. Там же будет построено электродепо "Правобережное". Под этот проект в Ленинградской области зарезервированы земельные участки, спроектировано создание транспортно-пересадочного узла и развязки рядом с Мурманским шоссе в Кудрове.

Вместе с вестибюлем станции метро в этом месте появятся новые дороги, общественно-деловые зоны, автобусный вокзал. Ввод станции метро "Кудрово" запланирован на 2027 год, но были названы и новые возможные сроки - 2028-2029 годы.