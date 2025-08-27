Девелопер Forma построит бизнес-центр в столичном Солнцево во II квартале 2028 г

Площадь проекта превысит 38,9 тыс. кв. м.

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Девелопер Forma планирует построить бизнес-центр Mount в районе Солнцево в Москве во втором квартале 2028 года, говорится в сообщении компании.

"Компания получила разрешение на строительство нового проекта Mount. Здание будет расположено по адресу: Боровское шоссе, владение 2, в шаговой доступности от станции Московского центрального диаметра "Мещерская" и станции метро "Говорово". Сдача объекта запланирована на второй квартал 2028 года", - отмечается в сообщении.

В 20-этажном здании предусмотрено 22,4 тыс. кв. м. офисных площадей, адаптируемых под задачи компаний разных масштабов. Подземный паркинг должен вместить 149 машиномест и зарядные станции для электромобилей.

"Проект интегрирован в природную среду Мещерского парка и отражает идею образа утеса. Получается технологичная и функциональная среда, вписанная в природный контекст", - приводятся в сообщении слова представителя компании Forma Антона Валявина.

В здании предусмотрены офисы с террасами, коворкинг, комнаты для релаксации и отдельная зона для курьеров. Офисы будут оснащены системами климат-контроля, пропуском по смартфону, усилением сотовой связи на всей территории. Рядом запланированы велостоянки и инфраструктура для электромобилей.