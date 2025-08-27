Ввод жилья в России в июле снизился на 13,8%

По сравнению с предыдущим месяцем падение составило 0,9%, уточнили в Росстате

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Объем введенного в эксплуатацию жилья на территории РФ в июле 2025 года снизился на 13,8% по сравнению с июлем 2024-го - до 7,4 млн кв. м, говорится в отчете Росстата.

По сравнению с предыдущим месяцем падение составило 0,9%.

За январь - июль 2025 года было введено 59,6 млн кв. м жилья, что на 4% меньше аналогичного периода 2024 года.

В июле 2025 года была возведена 1 тыс. многоквартирных домов. Населением построено 36,3 тыс. жилых домов. Всего построено 86,1 тыс. новых квартир.

В январе - июле 2025 года в РФ возвели 5,4 тыс. многоквартирных домов. Население за 7 месяцев 2025 года построило 299,6 тыс. жилых домов. Всего построено 640,8 тыс. новых квартир. Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 42,2 млн кв. метров, или 70,7% от общего объема жилья, введенного в январе - июле 2025 года.