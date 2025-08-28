Застройщик уже начал продавать квартиры

ЛУГАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Масштабный жилой комплекс из 17 многоквартирных домов общей площадью более 124 тыс. кв. м будет построен в Луганской Народной Республике. Застройщик уже начал первые продажи квартир. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Пасечник сообщал, что с конца 1990-х годов в регионе строительство не велось.

"Строительство нового современного жилого комплекса идет достаточно активно. Здесь будут возведены 17 многоквартирных домов от 9 до 16 этажей с общей жилой площадью более 124,5 тысяч кв. м. Для комфортного проживания людей заранее предусмотрено обустройство всей необходимой инфраструктуры - от детских и спортивных площадок до магазинов, банков, детсадов и школ. Будущий микрорайон по улице Линева - самый масштабный проект жилищного строительства в регионе за последние десятилетия", - сообщил Пасечник.

Он напомнил, что в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение с банком ВТБ, в том числе по кредитованию жилищного строительства в республике. Было подписано соглашение о кредитовании с местным застройщиком.

"Результаты нашей работы на Петербургском международном экономическом форуме уже видны. <…> И вот два месяца спустя застройщик открывает продажу будущих квартир, в том числе по льготной 2-процентной ипотеке. По инициативе президента России она действует для всех жителей РФ при приобретении недвижимости в исторических регионах. Началась продажа квартир в жилом массиве "Новый город", который строится в Луганске", - отметил глава региона.

По его словам, сейчас в республике проекты строительства жилья реализуют 24 участника свободной экономической зоны, оператором которой выступает Фонд развития территорий. В работе у них 27 инвестпроектов.

О СЭЗ

СЭЗ на территории Донбасса и Новороссии была создана 24 июня 2023 года. Соответствующий пакет документов подписал президент РФ Владимир Путин. СЭЗ предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы, иные меры. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, этот срок может быть продлен или прекращен досрочно.