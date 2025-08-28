Эксперт Иванов: цены на вторичное жилье в России снижаются второй месяц подряд

С начала 2025 года средняя цена продажи на вторичном рынке жилья упала на 2,2%, рассказал ведущий аналитик федеральной компании "Этажи"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Жилье на вторичном рынке России дешевеет второй месяц подряд. Кроме того, по данным за последние полгода, реальная цена продажи еще больше снижается в ходе проведения сделки. Об этом ТАСС сообщил ведущий аналитик федеральной компании "Этажи" Александр Иванов.

"Если средняя цена предложения на вторичном рынке жилья в России снижается только второй месяц и с июня опустилась на 0,8%, то реальная цена продажи демонстрирует устойчивое снижение уже в течение полугода. С начала текущего года средняя цена продажи на вторичном рынке жилья в России снизилась на 2,2%. При этом средний уровень торга за последние два месяца достиг рекордных значений - 6,5%", - сказал он.

По словам собеседника агентства, на вторичном рынке россияне активно ищут квартиры с наиболее снизившейся ценой и максимальным дисконтом, их готовы приобретать и по существующей рыночной ипотеке с перспективой рефинансирования таких кредитов под более низкую процентную ставку в будущем. При этом, если сравнивать среднюю цену предложения квадратного метра вторичного и первичного жилья, то квадратный метр в новостройках дороже на 20%, а если говорить о средней цене предложения на первичном рынке и реальной цене продажи готового жилья, то здесь разница доходит до 35-40%.

"Средний уровень торга в августе прошлого года был 5,8%, к ноябрю он вырос до 6,1%, затем в декабре снизился до 5,6%, в период с декабря по апрель 2025 года вырос до 6,2%, после чего к июню упал до 4,8%. А в июле и августе вновь вырос, но уже до рекордных значений - 6,5%", - пояснил Иванов.