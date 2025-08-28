Эксперты: легализация гостевых домов в РФ может привести к росту цен на размещение

Для владельцев домов появится шанс получить легальный статус, избежать судебных рисков и не бояться сносов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Легализация гостевых домов в индивидуальном жилье в России поможет владельцам избежать сноса построек, а туристы могут столкнуться с ростом стоимости размещения. Такое мнение выразили эксперты, опрошенные ТАСС.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября начнется эксперимент по легализации гостевых домов в индивидуальном жилье. Власти определят, что считать гостевым домом, как его классифицировать, какие требования предъявлять, и как заносить в официальный реестр.

По словам адвоката Адвокатской палаты города Москвы Екатерины Тютюнниковой, для владельцев домов появляется шанс выйти из "серой зоны", получить легальный статус, избежать судебных рисков и не бояться сносов. При этом потребуется соблюдение требований: индивидуальный жилой дом, земли населенных пунктов, безопасность, наличие санитарных условий, соблюдение норм плотности застройки. "Для тех, кто уже попал под суд - важное: можно подать на пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам (а это и есть изменение федерального законодательства). Также можно просить суд изменить ход текущих дел", - отметила адвокат в беседе с ТАСС.

Для туристов нововведения будут означать больше безопасности, меньше рисков, продолжила Тютюнникова.

"Гостевые дома будут проверяться, классифицироваться, в реестре будет информация об адресе, условиях, собственнике. Больше прозрачности, меньше рисков. С другой, повысятся тарифы на услуги", - сказала она.

Адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова добавила, что новый закон выводит данные услуги из тени, устанавливает единые требования для таких гостевых домов и, соответственно, в дальнейшем это сможет обеспечить уплату налогов с доходов.

"С одной стороны, это позволит убрать с рынка совсем уж недобросовестных лиц, а с другой стороны, конечно, может вызвать небольшое подорожание подобных услуг ввиду необходимости для собственников гостевых домов привести эти дома в соответствие с установленными требованиями и необходимости легализовать свою деятельность и платить налоги", - сказала Власова в беседе с ТАСС.

В интересах туристов

В популярных туристических регионах, особенно южных, от половины до подавляющего большинства всего рынка краткосрочной аренды приходится как раз на частный сектор, отметил в беседе с ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов. "Это тысячи объектов. В ряде регионов, того, что попадает под описание гостевого дома, примерно в пять раз больше, чем тех же официальных гостиниц. В долгосрочной перспективе, и с учетом плотного взаимодействия контролирующих органов с агрегаторами, такое обеление сформирует правило "либо приводи в соответствие с едиными требованиями, либо уходи с рынка аренды", что в целом должно быть в интересах туристов", - заключил эксперт.