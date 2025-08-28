Компания объявила аукцион по продаже торгового центра "Белград" на юге Москвы площадью 12,9 тыс. кв. м

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. ДОМ.РФ запустил торги частной недвижимостью, ранее он реализовывал только неиспользуемое имущество в федеральной собственности. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

"ДОМ.РФ объявил аукцион по продаже торгового центра "Белград" на юге Москвы площадью 12,9 тыс. кв. м. Это первый объект, находящийся в частной собственности, выставленный на торги госкомпании. Ранее ДОМ.РФ реализовывал на своих аукционах только неиспользуемое имущество, находящееся в федеральной собственности", - говорится в сообщении.

Торговый центр находится в Южном административном округе Москвы, по адресу: ул. Домодедовская, д. 28. Его проходная способность составляет 8,5 тыс. человек в сутки. Аукцион состоится 7 октября. Начальная цена лота - 1,201 млрд рублей.