В Москве улучшили процедуру подготовки документов для ввода городских объектов

Для оптимизации процесса была создана специальная межведомственная рабочая группа

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Процедуру подготовки документации для ввода в эксплуатацию городских объектов в рамках адресно-инвестиционной программы (АИП) усовершенствовали в Москве, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.

"В Москве оптимизировали процедуру ввода в эксплуатацию городских объектов, построенных в рамках АИП. Для этого создана специальная межведомственная рабочая группа", - отмечается в сообщении.

Благодаря работе, проделанной столичным управлением Росреестра при взаимодействии с правительством Москвы и градостроительным комплексом, обеспечен полный цикл учетно-регистрационных действий важнейших объектов нашего города, отметил руководитель управления Игорь Майданов. Все вопросы в рамках рабочей группы рассматриваются в оперативном порядке, по отдельным действиям разработаны особые алгоритмы.

Чтобы новые объекты недвижимости без задержек ставились на государственный кадастровый учет, департамент городского имущества проводит анализ технических планов и строительной документации. Запланировано еженедельное проведение заседаний расширенной коллегии межведомственной рабочей группы, а текущая работа будет координироваться в режиме реального времени на постоянной основе. "Работа департамента городского имущества и столичного управления Росреестра позволяет сократить сроки рассмотрения Мосгосстройнадзором документов, необходимых для ввода в эксплуатацию бюджетных объектов. Это напрямую влияет на сокращение инвестиционно-строительного цикла", - рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.