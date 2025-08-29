В июле 2025 года в административных границах Москвы было реализовано 0,99 тыс. лотов кладовых и келлеров в новостройках

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Продажи нежилых помещений в московских новостройках в июле снизились на 35% год к году, говорится в сообщении системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro.

"По данным аналитиков, в июле 2025 года в новостройках Москвы было реализовано 2,22 тыс. нежилых помещений. Это на 13,8% больше, чем в июне 2025, но на 35,3% меньше, чем в июле 2024 года", - отмечается в сообщении.

В июле 2025 года в административных границах Москвы было реализовано 0,99 тыс. лотов кладовых и келлеров в новостройках. Это на 30,2% больше, чем в июне (тогда было реализовано 0,76 тыс. кладовых). При этом в прошлом году в июле было реализовано 1,57 тыс. лотов - сокращение спроса за год составило 36,9%. Средняя площадь реализованной кладовой - 4,5 кв. м.

В июле в Москве было зафиксировано 1,1 тыс. машиномест в сделках - это лишь на 0,9% больше, чем месяцем ранее. А по сравнению с июлем прошлого года отмечено падение реального спроса на 34,9%. Средняя площадь лота в сделке - 15,1 кв. м.