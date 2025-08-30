Суд признал такие объявления дискриминационными

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы по иску прокуратуры признал дискриминационными объявления о сдаче жилья, ограничивающие граждан по национальному и религиозному признакам, и запретил их распространение в России. Об этом говорится в материалах дела, поступивших в распоряжение ТАСС.

"Административный иск прокурора удовлетворить. Признать информацию, распространяемую посредством сети Интернет на указанных сайтах, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено", - указано в решении Савеловского суда.

Согласно материалам дела, на интернет-ресурсе, предназначенном для размещения объявлений о найме жилья, были опубликованы сообщения с условиями: "Сдам <…> только для мусульман! Цыгане не звоните!", "Только для славян".