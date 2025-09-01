Также в числе переданных лотов есть объекты культурного наследия в четырех субъектах России

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. ДОМ.РФ получил в управление еще около 31 га земли и около 75,6 тыс. кв. м зданий и сооружений в 12 регионах России, которые передадут инвесторам под строительство объектов. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

"По итогам очередного заседания профильной правительственной комиссии ДОМ.РФ получил в управление еще около 31 га земли и около 75,6 тыс. кв. м зданий и сооружений в 12 регионах России. Они будут переданы инвесторам через торги госкомпании под строительство и размещение объектов различного назначения", - отмечается в сообщении.

Участникам аукционов предложат земельные участки, имущественные комплексы, помещения и отдельные здания в Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Ростовской областях, Красноярском и Хабаровском краях, Санкт-Петербурге и ряде других регионов.

В числе переданных лотов - объекты культурного наследия в четырех субъектах РФ: здание гостиного двора (1831 года постройки) в Новой Ладоге (Ленинградская область), усадебный дом середины XVIII века в Коломенском районе Подмосковья, казармы и службы лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка начала ХХ века в Павловске (входит в состав Санкт-Петербурга) и здание второй половины XIX века в Велиже (Смоленская область). Все они находятся в неудовлетворительном состоянии.

Новые собственники смогут привлечь льготное финансирование для их восстановления и приспособления в рамках президентской программы, запущенной ДОМ.РФ, Минкультуры и Минфином России.

В первом полугодии 2025-го ДОМ.РФ вовлек в оборот под жилищное и иное строительство 127 участков общей площадью около 134 га в 48 регионах.