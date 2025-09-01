Российская гильдия риелторов также призвала установить первоначальный взнос на семейную ипотеку от 10%, с возможностью использовать маткапитал и региональные выплаты

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российская гильдия риелторов (РГР) предложила проиндексировать лимиты на выдачу семейной ипотеки в связи с ростом цен. Соответствующая инициатива направлена в правительство РФ, письмо есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагается пересмотреть и проиндексировать лимиты кредитования (6 и 12 млн рублей) с учетом роста себестоимости строительства и рыночных цен в регионах", - отмечается в сообщении.

В РГР также предложили установить первоначальный взнос на семейную ипотеку от 10%, с возможностью использовать маткапитал и региональные выплаты. Кроме того, гильдия поддержала идею расширения самой ипотеки на все семьи, где есть ребенок до 18 лет.

В письме говорится, что сегодня многие семьи с детьми школьного и подросткового возраста фактически лишены льготы, хотя именно в эти годы семье особенно нужны дополнительные квадратные метры: у ребенка появляются уроки, занятия, необходимость отдельной комнаты. А для семей с детьми-инвалидами потребность в адаптированном жилье сохраняется и после 18 лет. Поэтому в РГР считают необходимым дать возможность семьям с ребенком-инвалидом претендовать на семейную ипотеку вне зависимости от возраста ребенка.

Лимиты по семейной ипотеке составляют - 12 млн рублей для Москвы и 6 млн рублей - для других регионов.