По информации системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro, средняя цена квадратного метра в массовом сегменте в августе составила 370,2 тыс. рублей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Средняя цена "квадрата" новостроек на экспозиции в старых границах Москвы в августе увеличилась на 2,3% за месяц, до 552,5 тыс. рублей и на 16,7% - за год. Об этом говорится в сообщении системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro.

"Средняя цена "квадрата" новостроек на экспозиции в старых границах Москвы в августе выросла на 2,3% за месяц, до 552,5 тыс. рублей (было 540,3 тыс. рублей). За год рост цены составил 16,7%. В августе прошлого года она равнялась 473,5 тыс. рублей за метр", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, в августе этого года объем предложения в новостройках (кроме элитного сегмента) столицы составил 43 тыс. лотов, что стало минимумом за год. По сравнению с июлем объем снизился на 2,8% (было 44,2 тыс. лотов в продаже), а с августом прошлого года - на 18% (тогда объем экспозиции составлял 52,4 тыс. тыс. лотов).

Средняя цена квадратного метра в массовом сегменте (эконом- и комфорт-классы) в августе составила 370,2 тыс. рублей, что на 1,8% больше, чем в июле и на 11,8% больше, чем в августе минувшего года. "Квадрат" жилья в бизнес-классе стоил 543,31 тыс. рублей, что на 0,6% больше показателей июля и на 8,8% больше, чем год назад. Премиальные новостройки обойдутся в среднем в 1118,93 тыс. руб. за 1 кв. м, что больше по сравнению с предыдущим месяцем на 2,4%, а по сравнению с августом прошлого года - на 17,1%.

Средний бюджет покупки лота новостройки массового сегмента в августе составил 17,4 млн рублей - это на 2,5% больше июльских показателей и на 17,7% больше, чем год назад. За месяц средний бюджет покупки лота в бизнес-классе вырос на 1% до 32,64 млн рублей, за год увеличение составило 4,6%. В премиальном сегменте по итогам августа бюджет лота составил 128,85 млн руб., что на 2,1% больше, чем в июле, и на 23% больше прошлогодних показателей августа.