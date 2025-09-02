Они превысили 30 тыс. рублей в месяц за однокомнатную квартиру

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Средние ставки аренды на жилье в российских городах побили прошлогодний рекорд и превысили 30 тыс. рублей в месяц за однокомнатную квартиру. Об этом говорится в исследовании ЦИАН.

"Ставки аренды выросли на 4,3% за месяц и на 3,3% за год. На рынке побит прошлогодний рекорд - средняя ставка по городам превысила 30 тыс. рублей", - отмечается в исследовании, которое затронуло 40 ключевых локаций, в том числе все города с населением от 500 тыс. человек.

Как уточнили аналитики, в среднем однокомнатные квартиры на территории РФ сдаются за 30,9 тыс. рублей в месяц. Больше всего ставки увеличились в Набережных Челнах (+14%), Нижнем Новгороде (+13%) и Кемерове (+12%). Выраженное снижение цен - в Сочи (-11%), здесь традиционные для рынка аренды сезонные факторы играют меньшую роль.

Отмечается, что в целом по РФ на рынке долгосрочной аренды наступил период максимального роста активности: студенты подбирают квартиры перед началом учебного года, офисные работники - перед стартом бизнес-сезона. При этом спрос на 80% выше, чем весной 2025 года и на 60% выше, чем в августе.

По данным аналитиков, предложение арендного жилья в РФ за месяц снизилось на 3%. Дефицита нет - выбор у арендаторов на 86% больше, чем в 2024 году.