Премьер поручил постоянно держать на контроле ситуацию в строительном секторе

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Спрос на покупку жилья в России сейчас снижается из-за целого ряда факторов. Правительство проработало меры, чтобы преодолеть эту ситуацию, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии.

"По ряду причин спрос на рынке жилья снижается. Эту важнейшую тему мы недавно обсуждали в ходе заседания президиума Государственного совета по вопросу развития инфраструктуры для жизни у президента. Чтобы преодолеть такую тенденцию, разработаны необходимые решения", - сказал он.

В первую очередь это касается дополнительных комиссий, которые банки взимали за ипотеку на льготных условиях. "Президент эту ситуацию назвал недопустимой, отметив, что государство и так субсидирует им выдачу подобных ссуд. И все ключевые кредитные организации отменили эти комиссии. Также расширили лимиты ипотечных программ, чтобы застройщики продолжали работу, на рынке появлялись новые дома, а люди могли подобрать себе подходящее жилье", - перечислил премьер принимаемые меры.

Кроме того, кабмин и Центробанк подготовили инициативу временного субсидирования процентной ставки по кредитам на проектное финансирование для новостроек. "Она должна улучшить обстановку прежде всего в малых городах. Там объем строительства не такой большой, и нужна дополнительная поддержка для возведения тех объектов, которые планировали ввести в следующем году, - объяснил Мишустин. - Это позволит компаниям завершить уже начатые проекты и приступить к новым. А жители, что самое важное, вовремя должны получить свои квартиры".

Премьер поручил постоянно держать на контроле ситуацию в строительном секторе, чтобы не утратить набранную динамику.

"Очень важно постоянно держать на контроле ситуацию в строительном секторе. Эта сфера имеет большое значение для экономики, поскольку обеспечивает многих людей не только жильем, но и работой. В предыдущие годы она развивалась динамично, формируя в том числе неплохой запас прочности. Поэтому главное - не утратить накопленный потенциал, который прежде всего необходим, чтобы выполнить задачи национального проекта "Инфраструктура для жизни", в том числе ввести к 2030 году более 660 млн кв. метров жилья, а также расселить не менее 6,2 млн кв. метров аварийного фонда", - сказал он на профильной стратегической сессии.