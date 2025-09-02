Махонин рассказал о расселении из аварийного жилья в Прикамье

По словам губернатора, каждый седьмой квадратный метр расселяется за счет внебюджетных источников финансирования

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Каждый седьмой квадратный метр аварийного жилья в Пермском крае расселяется за счет внебюджетных источников финансирования. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на стратегической сессии по повышению доступности жилья для граждан под руководством председателя правительства России Михаила Мишустина.

"Мы очень гибко и активно используем механизм комплексного развития территорий (КРТ) - это потенциал строительства жилья 2,75 млн "квадратов", это расселение 63 тыс. кв. м аварийного жилья. Вообще, каждый седьмой квадратный метр аварийного жилья в Пермском крае расселяется за счет внебюджетных источников финансирования, а регион в этой части выделяет фактически 33% денежных средств на расселение всего жилищного фонда, принимая в этом активное участие", - рассказал Махонин.

По словам главы региона, в рамках договоров КРТ в Прикамье в ближайшие годы будет возведено 37 новых социальных объектов. Также в крае набирает популярность использование механизма КРТ в индивидуальном жилищном строительстве. На сегодняшний день в Пермском крае заключено 14 таких договоров, один из них - на строительство 30 домов - полностью завершен.

Всего же, как отметил Махонин, в Прикамье за последние пять лет возведено 9,3 млн кв. м жилья, до 2030 года планируется построить еще 8,8 млн кв. м. Также за это время в крае расселили большое количество аварийного жилья, что позволило улучшить жилищные условия для 55,5 тыс. людей. В планах руководства региона в следующие пять лет переселить в комфортное жилье еще 26 тыс. жителей Прикамья.