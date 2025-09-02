Махонин предложил кабмину финансировать строительство инфраструктуры для ИЖС

Губернатор Пермского края также предложил правительству РФ проработать механизмы мотивации компаний строить дома в небольших населенных пунктах

ПЕРМЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Глава Прикамья Дмитрий Махонин предложил правительству РФ выделить в бюджетном кредитовании подпрограмму для финансирования инфраструктурных проектов в рамках индивидуального жилищного строительства (ИЖС), а также проработать механизмы мотивации компаний строить дома в небольших населенных пунктах. Об этом Махонин сообщил в своем Telegram-канале по итогам стратегической сессии по повышению доступности жилья для граждан под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

"Озвучил вопросы, которые требуют совместного с федеральными коллегами решения. Строительство нового жилья в основном сконцентрировано в крупных городах. Предложил проработать механизмы, связанные с мотивацией компаний строить дома в небольших населенных пунктах и возведением коммунальной инфраструктуры параллельно или одновременно с жильем. Также предложил выделить в бюджетном кредитовании отдельную подпрограмму для финансирования инфраструктурных проектов в рамках индивидуального жилищного строительства", - сообщил губернатор Пермского края.

В ходе стратегической сессии глава региона представил опыт Пермского края в жилищном строительстве и применении механизмов комплексного развития территорий (КРТ) при расселении аварийного жилья. Также Дмитрий Махонин рассказал премьер-министру РФ о региональных программах поддержки при покупке жилья. В частности, в Прикамье семьи при рождении детей могут получить компенсацию до 37,5% от стоимости жилья. За пять лет в регионе более 7 тыс. семей улучшили жилищные условия, 80% из них - за счет региональной программы.