"Аквилон" построит за 5 лет жилой комплекс в рамках первого проекта КРТ в Иваново

Девелопер планирует расселить два аварийных дома общей площадью 984,4 кв. м

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Группа "Аквилон" реализует в течение пяти лет первый крупный проект комплексного развития территорий (КРТ) в городе Иваново Ивановской области. Об этом рассказали ТАСС в компании.

"Группа заключила с администрацией города Иваново первый договор о комплексном развитии территории. Приступить к строительству "Аквилон" планирует в течение 1,5 лет. Реализовать проект полностью планируют за пять лет с момента заключения договора", - сказали в компании, уточнив, что это будет дебютный для города проект КРТ.

Девелопер планирует расселить два аварийных многоквартирных дома общей площадью 984,4 кв. м. Предполагаемый объем инвестиций - свыше 1,8 млрд рублей. В рамках проекта группа построит многоквартирные дома общей площадью не менее 25 тыс. кв. м в районе улиц Свободы, Чайковского и Академической. Также в квартале планируется обустроить детские и спортивные площадки, зоны рекреации и места парковки.

Помимо проекта в Иваново, портфель группы включает проекты КРТ в Москве, Нижнем Новгороде, Архангельске и Северодвинске. Девелопер за собственные средства планирует расселить более 50 многоквартирных домов, в которых зарегистрировано 2,7 тыс. человек. Из них 25 домов площадью более 14,5 тыс. кв. м уже расселено.