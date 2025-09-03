Первый этап реализации проекта намечен на конец 2025 года

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. ДОМ.РФ планирует запустить проект корпоративной аренды для сотрудников ГК "Селигдар" в Якутии, говорится в сообщении госкомпании.

"ДОМ.РФ и группа компаний (ГК) "Селигдар" договорились на полях Восточного экономического форума о запуске проекта корпоративной аренды для сотрудников группы в Алдане (республика Саха (Якутия)", - отмечается в сообщении.

В рамках пилотного проекта ДОМ.РФ по строительству арендного жилья здесь появится малоэтажный поселок на 50 домов общей площадью около 10 тыс. кв. м. Помимо этого, на территории планируется разместить объекты социальной, инженерной и транспортнойинфраструктуры.

Первый этап реализации проекта намечен на конец 2025 года, второй - на середину 2026 года. Первая очередь проекта готова на 80%.

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер.