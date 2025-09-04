Это связано с тем, что большое количество денежных средств у людей лежат на депозитах, отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Объемы ввода индивидуального жилищного строительства (ИЖС) могут начать снижаться с 2026 года, сообщил в интервью ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

"Я думаю, что объем ввода ИЖС в этом году составит порядка 50 млн кв. м. Есть риск снижения объемов ввода ИЖС в 2027-2028 годах, а может быть даже в 2026 году", - сказал он.

По его словам, это связано с тем, что большое количество денежных средств у людей лежат на депозитах. "Они предпочитают зарабатывать с депозитов и держать деньги на счетах, чтобы потом вложить их в том числе в ИЖС с использованием счетов эскроу", - объяснил Стасишин.

