Зарплаты в стройке кратно выше, чем в торговле, отметил замминистра строительства и ЖКХ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Зарплаты в сфере строительства в РФ привлекательнее, чем в торговле, отрасль ждет новые кадры. Такое мнение высказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Зарплаты в стройке кратно выше, чем в той же торговле. Мы сегодня обсуждали на сессии с коллегами из Минпромторга, что сейчас будет меньше кассиров, потому что все переходит на цифровое взаимодействие. И я сказал - пожалуйста, всех ждем на стройке, мы вас переучим, и зарплаты у вас будут больше и соцпакет не хуже", - сказал замминистра на сессии "Обновление дальневосточных городов. Планы и реализация".

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

