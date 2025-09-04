Как отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, с таким обращением ведомство пойдет к законодателям

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Минстрой России планирует ввести квалификацию качества и сроков строительства в контрактах в сфере госзакупок, вопрос планируется проработать на законодательном уровне. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Наверное, нужно поправить 44 федеральный закон (устанавливает правила, как учреждения федерального, регионального и муниципального уровня закупают на бюджетные средства товары, услуги, работы - прим. ТАСС) и все-таки ввести квалификацию качества и сроков строительства, а не только выигрывает тот, кто даст меньшую цену. И здесь мы пойдем к законодателям", - сказал замминистра на сессии "Обновление дальневосточных городов. Планы и реализация".

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

