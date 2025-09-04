Проект будет реализован в первом квартале 2027 года

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. ДОМ.РФ планирует реализовать третий проект корпоративной аренды в Якутии в 2027 году, говорится в сообщении госкомпании.

"ДОМ.РФ и "Полюс Алдан" реализуют третий совместный проект корпоративной аренды в поселке Нижний Куранах (республика Саха (Якутия). Соглашение об этом на ВЭФ-2025 подписали заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов и вице-президент по работе с государственными органами власти "Полюса" Сергей Журавлев. Проект будет полностью реализован в первом квартале 2027 года", - отмечается в сообщении.

Для сотрудников золотодобывающей компании построят поселок на улице Строительной, включающий в себя три жилых дома - 291 квартиру общей площадью более 6,5 тыс. кв. м и 400 кв. м нежилых помещений. Помимо этого, здесь разместится столовая на более 1 тыс. кв. м. При реализации проекта будет использовано проектное финансирование от Банка ДОМ.РФ на сумму 1,15 млрд рублей. Первый дом и столовая будут сданы в сентябре 2026 года, оставшиеся дома - в январе 2027 года.

"Это будет восьмой проект корпоративной аренды в портфеле ДОМ.РФ. Появление такого жилья помогает компаниям решать вопросы обеспечения квалифицированными кадрами, особенно - в отдаленных регионах", - отметил Филиппов.

Квартиры передаются компании в аренду на пять лет. По истечении срока найма они будут выкуплены предприятием у ДОМ.РФ для формирования постоянного фонда, необходимого для производства.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.