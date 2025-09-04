В 2027-2028 годах может быть спад, сообщил Минстрой

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Порядка 100 млн кв. м планируется ввести в 2025 году в России, в 2027-2028 годах может начаться снижение количества построенных квадратных метров, сообщил ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

"Если говорить про этот и следующий годы, то параметры объем ввода по стране будет порядка 100 млн кв. м жилья. Мы сегодня фиксируем снижение запуска новых проектов больше, чем на 23%. Соответственно, есть риск того, что 2027-2028 год мы пройдем с неким снижением, но работаем", - рассказал Стасишин.

Он также добавил, что есть риск того, что в 2027 году произойдет некий рост цены квадратного метра из-за дефицита предложения.

