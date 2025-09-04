Наибольшее число домов поставили на учет в Новомосковском административном округе, сообщили в управлении Росреестра по столице

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сведения о 179 новостройках в Москве внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) за первые восемь месяцев 2025 года, что на 46% больше относительно аналогичного периода прошлого года - 123 дома, сообщает управление Росреестра по столице.

"В январе-августе 2025 года управлением Росреестра по Москве в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о постановке на кадастровый учет 179 многоквартирных домов. К аналогичному периоду прошлого года число оформленных МКД выросло на 46% (123 дома за восемь месяцев 2024 года)", - отмечается в сообщении.

По словам руководителя управления Росреестра по столице Игоря Майданова, с начала года общая площадь учтенных многоэтажек составила 7,2 млн кв. м, из которых почти 4,1 млн кв. м - жилые помещения. "К результату прошлого года (5,7 млн кв. м) общая площадь домов, получивших кадастровый номер, выросла более чем на четверть (+26%). Жилые "квадраты" также выросли на 24% к указанному периоду (3,3 млн кв. м в 2024 году)", - приводятся в сообщении его слова.

Наибольшее число домов поставили на учет в Новомосковском административном округе - 38 многоэтажек, на втором месте Южный административный округ - 22 дома, тройку лидеров замкнули Западный и Северо-Восточный административные округа - по 19 МКД в каждом. Далее в рейтинг вошли Северо-Западный (17 МКД), Северный (16 МКД), Восточный, Юго-Восточный и Троицкий АО (по 13 домов в каждом).