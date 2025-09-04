Более 160 тыс. семей и квалифицированных специалистов, проживающих на Дальнем Востоке и в Арктике, воспользовались дальневосточной ипотекой

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Число людей, которые обозначают доступность жилья как ключевую проблему Дальнего Востока, сократилось в 1,5 раза за 10 лет. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Если в 2015 году 72% людей, три четверти дальневосточников обозначали доступность жилья как ключевую проблему, то за десятилетия более чем в полтора раза сократилось количество людей, которые обозначают это как беду", - сказал Чекунков.

Министр добавил, что участниками программы "Дальневосточный гектар" стала 151 тыс. человек, половина используют его для строительства жилья. "Дальневосточный гектар" - 151 тыс. человек стали участниками программы. Половина из участников выбирают жилищное строительство как способ использования гектара, и половина используют для малого бизнеса, сельского хозяйства, туристических услуг",- пояснил он.

Дальневосточная ипотека

Чекунков пояснил ТАСС, что с мая 2025 года по поручению президента Российской Федерации банки отменили обязательную комиссию при выдаче льготных ипотечных кредитов. "Это решение позволило освободить граждан от дополнительных расходов, а застройщиков от необходимости переноса этих издержек в стоимость жилья. Темпы выдачи кредитов восстановились. На сегодняшний день более 160 тыс. семей и квалифицированных специалистов, проживающих на Дальнем Востоке и в Арктике, уже воспользовались этой мерой поддержки", - сказал он.

Министр добавил, что более 19 тыс. кредитов выдано за 6 месяцев текущего года, что сопоставимо с уровнем прошлого года.

На Дальнем Востоке в 2025 году лидерами по объемам ипотечного кредитования являются Приморский край (3,9 тыс.), Хабаровский край (2,5 тыс.) и Республика Бурятия (2,4 тыс.). На эти регионы приходится 62% всех выдаваемых в ДФО льготных "дальневосточных ипотек". В Арктике наибольшее количество льготных ипотек оформили в Архангельской области (2,2 тыс. кредитов), Красноярском крае (1 тыс. кредитов) и Ямало-Ненецком автономном округе (более 0,5 тыс. кредитов).

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.