Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин отметил, что цены за 1 кв. м доходят до 180-200 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Минстрой РФ обеспокоен ростом стоимости жилья в Донбассе и Новороссии, сообщил в ходе Восточного экономического форума замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

"Нам нужно очень внимательно смотреть за стоимостью квадратного метра. Потому что себестоимость строительства все равно не превышает 80-100 тыс. рублей. А цена реализации начиналась со 135 тысяч рублей, а сегодня она в некоторых проектах, где высокая степень готовности, она доходит и до 180-200 тыс. рублей", - отметил Стасишин.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой стала "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.