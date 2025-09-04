Ведомство вносит все сведения в государственную информационную систему

УФА, 4 сентября. /ТАСС/. Масштабный проект по цифровизации территорий муниципалитетов реализует Министерство строительства и архитектуры Башкирии, ведомство вносит все сведения в государственную информационную систему (ГИСОГД) для повышения эффективности градостроительства. Учитывается, в частности, обеспеченность социальными объектами и маятниковая миграция жителей, рассказала заместитель министра Элина Даминева, выступая на панельной дискуссии инвестиционного форума "Зауралье" в Сибае.

"Сейчас вносим в систему ГИСОГД данные о социальных объектах, транспортной инфраструктуре, дорогах - это нужно для того чтобы проводить анализ территории. К примеру, инвестор обращается за возможностью размещения склада на земельном участке. Мы, выгружая информацию в систему, по трафику, маятниковой миграции, понимаем, как это будет влиять на пропускную способность местности, обосновано ли размещение там объекта", - рассказала Даминева.

Также перед министерством стоит еще одна амбициозная задача - привести нормативы градостроительного проектирования всех муниципальных образований к единому формату и внести эти данные в систему ГИСОГД. Это позволит в автоматическом режиме контролировать ряд технических моментов, как расчет отступов от красных линий, допустимую высоту строительства и другие. Реализация инициативы позволит добиться экономичного и эффективного принятия решений в градостроительной отрасли, резюмировала заместитель министра.

Детальная цифровизация строительной отрасли Башкирии ведется с 2019 года согласно Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года. За короткий срок регион добился заметных успехов в этой области, которые были признаны на федеральном уровне, также отметила Даминева.

Форум "Зауралье" проходит с 4 по 6 сентября под девизом: "Innoregion: новые центры экономического роста". Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив и правительство Республики Башкортостан. К участию в нем приглашены представители федеральных и региональных органов власти, ведущие российские предприниматели, инвесторы, отраслевые эксперты. Традиционно форум посетят делегации из стран СНГ, Ближнего Востока, Азии и дальнего зарубежья. Ожидается участие генерального директора АНО "Агентство стратегических инициатив" Светланы Чупшевой и президента Всемирного ремесленного совета World Craft Council International (WCC) Саада аль-Каддуми.

