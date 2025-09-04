План модернизации будет действовать до 2027 года

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Минстрой РФ утвердил план актуализации сметно-нормативной базы работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2025-2027 годы, сообщила пресс-служба министерства.

"Задача ускорения вопроса разработки и актуализации сметных норм по капитальному ремонту, учета реальных трудозатрат - одна из приоритетных. Главгосэкспертизой создано соответствующее подразделение, которое занимается этими вопросами. Минстроем России дополнительно проанализирован состав и уточнен список разрабатываемых норм, который изначально составлял 156 позиций, а также расставлены приоритеты для наиболее эффективного выполнения данной работы. Соответствующие изменения планируется внести в план актуализации сметных нормативов на 2025-2027 годы, с которым возможно ознакомиться на официальных сайтах Минстроя России и ФГИС ЦС", - приводятся в сообщении слова замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергея Музыченко.

По его словам, для обсуждения потребности в нормах и проведения хронометражных наблюдений привлекаются саморегулируемые организации, крупные подрядчики, представители фондов капремонта из регионов РФ. Новые нормы на ремонтно-строительные работы и актуализация действующих должны повысить достоверность определения сметной стоимости, в том числе проведения работ по капремонту.

Чтобы обеспечить отрасль сметными нормами, отражающими затраты подрядчиков на выполняемые работы, Фонд развития территорий (ФРТ) проанализировал нормы капремонта в сметно-нормативной базе и направил в Минстрой и Главгосэкспертизу перечень работ, норм на которые нет или они требуют актуализации, отметил гендиректор ФРТ Василий Купызин. Это более 200 позиций. В настоящее время ФРТ и Главгосэкспертиза работают над актуализацией ресурсной части 21 действующей сметной нормы, а также разрабатывают 13 новых сметных норм ФСНБ-2022.

В Минстрое отмечают, что по таким нормам в Московской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Тюменской областях и Санкт-Петербурге проведены 22 хронометрических наблюдения. Кроме того, постоянно подбираются объекты в регионах РФ для проведения новых нормативных наблюдений. Разработать новую сметную норму или актуализировать действующую и направить ее на проверку в Минстрой могут федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов, местного самоуправления, юридические лица.