Дом на 682 квартиры возводится по индивидуальному проекту и будет состоять из четырех корпусов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Девелопер А101 получил разрешение на строительство дома №9 в жилом комплексе бизнес-класса "Прокшино" в Новой Москве . Об этом говорится в сообщении компании.

"ГК А101 получила разрешение на строительство дома №9 в ЖК "Прокшино" в Новомосковском округе столицы", - отмечается в сообщении.

Дом общей площадью 72,6 тыс. кв. м на 682 квартиры возводится по индивидуальному проекту и будет состоять из четырех корпусов. Часть квартир будет иметь нестандартные планировки. В подземных этажах здания разместятся двухуровневый паркинг на 428 машино-мест и 165 кладовок. Корпуса объединятся одноэтажными и двухэтажными пристройками, образуя закрытый двор без автомобилей. Среди особенностей дворового пространства - центральный навес с гамаками. Первые этажи корпусов и пристроенные помещения отдадут под объекты бытовой и социальной инфраструктуры.

На территории района работают два детских сада: на 100 и 220 мест. Как сообщалось ранее, рядом завершается строительство детского сада "Изумрудный город" на 220 воспитанников.