ДОМ.РФ и Росимущество повысят эффективность использования федерального имущества

Совместная работа двух структур помогает возвращать к жизни значительные территории и большое количество зданий и помещений, которые использовались неэффективно, отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. ДОМ.РФ и Росимущество разработали стратегию по повышению эффективности использования федерального имущества, говорится в сообщении госкомпании.

"ДОМ.РФ и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) согласовали общие стратегические принципы и подходы к повышению эффективности использования федерального имущества в регионах России. Регламент, содержащий эти позиции, в ходе ВЭФ-2025 подписали заместитель генерального директора компании Денис Филиппов и заместитель руководителя ведомства Алексей Павлов. Подписание состоялось в присутствии главы ведомства Вадима Яковенко", - отмечается в сообщении.

Документ устанавливает порядок взаимодействия двух структур по вопросам вовлечения неиспользуемого федерального имущества. Основная цель соглашения - ускорение темпов вовлечения выявленных объектов в оборот с повышением капитализации такой недвижимости. Этому будут способствовать улучшение градостроительных характеристик, а также снятие ограничений по их отчуждению и реализации. Меры, о которых договорились стороны, помогут в том числе увеличить количество приведенных в удовлетворительное состояние памятников истории и архитектуры.

Регламент устанавливает четкие правила взаимодействия по выявлению и вовлечению в оборот федерального имущества, стандартизирует и упрощает ряд необходимых процедур. Нормативы данного документа позволят обеспечить полноту и достоверность сведений о недвижимости, находящейся в федеральной собственности.

"Наша совместная работа помогает возвращать к жизни значительные территории и большое количество зданий и помещений, которые использовались неэффективно, приходили в запустение и снижали качество городской среды. Вместе с коллегами мы проанализировали состояние более 25 тыс. участков и объектов на территории страны. В рамках инвентаризации за пять лет было обследовано 380 федеральных объектов в 62 регионах общей площадью 494 тыс. кв. м, находящихся в неудовлетворительном состоянии", - отметил Филиппов. По его словам, большинство из вовлеченных в оборот в 2024 году участков общей площадью более 3,7 тыс. га в 63 регионах будет передано инвесторам через торги, часть перейдет в управление регионов для реализации социальных проектов.

