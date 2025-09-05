Также инициатива поможет сократить миграцию населения

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Доступная дальневосточная ипотека для многодетных семей укрепит связи внутри них и поможет сократить миграцию населения. Такое мнение выразил ТАСС член президиума Союза отцов, эксперт Народного фронта Павел Склянчук.

Ранее в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин поручил сделать дальневосточную и арктическую ипотеку доступной для всех многодетных семей и не учитывать возраст родителей.

"Инициатива нацелена на продолжение проживания новых поколений многодетных семей на Дальнем Востоке и в Арктике. В данном случае мера не сильно отразится на показателях спроса на рынке жилья, но поможет укрепить связи внутри семей - детям из больших семей, когда у них появятся свои дети, не нужно будет переезжать в новые регионы или европейскую часть России", - сказал собеседник агентства.

