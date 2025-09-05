Эксперт Решетникова призвала учитывать реалии рынка "вторички" в ДФО

Необходимо дифференцировать подходы в отношении домов и квартир, подходящих под условия расширения дальневосточной ипотеки, с учетом реалий рынка жилья в конкретно взятом населенном пункте, отметила замруководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Необходимо дифференцировать подходы в отношении индивидуальных жилых домов и квартир, подходящих под условия дальневосточной ипотеки в рамках ее расширения на вторичный рынок, с учетом реалий рынка жилья в различных населенных пунктах. Такое мнение высказала в беседе с ТАСС заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на вторичный рынок в городах, где пока не строятся многоквартирные дома и нет предложений от застройщиков. Он отметил, что нужно учесть годы постройки и состояние домов, где приобретается жилье в ипотеку.

"Мера справедливая, как с точки зрения обеспечения доступности улучшения жилищных условий в городах, где нет нового строительства, так и в части отсутствия ограничения по возрасту участников программы для многодетных семей. Но необходимо дифференцировать подходы в отношении домов и квартир, подходящих под условия программы, с учетом реалий рынка жилья в конкретно взятом населенном пункте. Поскольку в одних есть относительно новое жилье, а в других объем предложения на вторичном рынке в домах не старше 20 лет может отсутствовать вовсе", - сказала Решетникова.

Она отметила, что если сравнивать с рыночной ипотекой на вторичном рынке на срок 20 лет, с первоначальным взносом 25% и суммой кредита 6 млн рублей при средней ставке 22,43%, ежемесячный платеж составит более 113,4 тыс. рублей, а переплата за весь срок кредитования - свыше 21 млн рублей. При тех же условиях и ставке кредита в 2% ежемесячный платеж будет на уровне 30,3 тыс. рублей, а переплата - порядка 1,28 млн рублей, подсчитала эксперт.

Член рабочей группы экспертного совета при Комитете Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Склянчук считает инициативу по расширению дальневосточной ипотеки на "вторичку" абсолютно верной, направленной на сокращение оттока жителей из малых городов. "Долгое время жители таких регионов слышали о льготной ипотеке, но она была им недоступна из-за отсутствия предложения. В итоге увеличилась внутренняя миграция в крупные агломерации", - добавил он в беседе с ТАСС.

При этом, по его словам, есть риск роста цен на вторичное жилье на Дальнем Востоке и в Арктике после объявления этой меры. "Минстрою с Минфином нужно подумать, как этого избежать. Например, привязать меру к средней цене квадратного метра по региону. В конечном счете, вторичный рынок связан с новостройками - люди продают старое жилье, чтобы получить первоначальный взнос для покупки нового", - сказал эксперт.