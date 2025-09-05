Квартиры в аренду пользуются востребованностью, отметил губернатор Камчатского края

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Доля квартир, предоставляемых по дальневосточной программе арендного жилья участникам специальной военной операции, должна быть увеличена, так как это жилье очень востребовано. Такое предложение на встрече с президентом России Владимиром Путиным высказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Хотел поблагодарить за программу арендного жилья, ДОМ.РФ ее реализует, по всему Дальнему Востоку [в рамках реализации этой программы будет построено] 10 тыс. квартир. У нас на Камчатке 887 квартир сейчас строятся - это прилично для нас. Из них 170 - для участников специальной военной операции. <…> Здесь как предложение - мы с Минобороны, с [заместителем министра] Анной Цивилевой вчера обсуждали, - если будет возможно какое-то целевое увеличение количества квартир для участников СВО, для ветеранов. Потому что понятно, что мы все квартиры не можем отдать, и категории нам других специалистов тоже нужно обеспечить, но востребованность высокая", - обратился губернатор к президенту.

Солодов отметил, что эта программа уже имеет позитивный отклик, потому что жители округа благодаря ей получают квартиры в новостройках, с базовой бытовой техникой и по доступной цене, так как 2/3 стоимости аренды компенсируются из бюджета. "[Могу сказать] по примеру Камчатского края - мы еще половину квартир могли бы, застройщики готовы это делать, еще на 50% за два года мы бы увеличили [число квартир для участников СВО в фонде арендного жилья], и это свой положительный эффект бы дало", - пояснил он.

Программа "Доступное арендное жилье в ДФО" запущена по инициативе президента России и реализуется ДОМ.РФ в сотрудничестве с Минвостокразвития, Минфином, Минстроем России, регионами и застройщиками. Правительство России выделило на эти цели 87 млрд рублей. Ежемесячная ставка аренды за счет господдержки составляет около четверти от среднерыночного уровня.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Форум организован Фондом Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.