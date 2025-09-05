По словам главы республики Айсена Николаева, льготная ипотека будет очень востребованной в условиях высокой процентной ставки

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Десятки тысяч человек в Якутии смогут взять Дальневосточную ипотеку на новых условиях. Об этом ТАСС по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума сообщил глава республики Айсен Николаев.

5 сентября президент России Владимир Путин поручил сделать Дальневосточную и Арктическую ипотеку доступной для всех многодетных семей и не учитывать возраст родителей.

"Примерно десятки тысяч человек смогут воспользоваться, гораздо больше десяти тысяч, потому что у нас большое количество многодетных семей. И, конечно, у нас большое количество работников образовательных учреждений, на которые сегодня будут уже распространяться решения президента", - сказал Николаев.

По его словам, льготная ипотека будет очень востребованной в условиях высокой процентной ставки. "На Дальнем Востоке именно появление Дальневосточной ипотеки очень серьезно стимулировало жилищное строительство", - сказал Николаев.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме принимают участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

