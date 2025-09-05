ДОМ.РФ: доля ИЖС составила 71% от вводимого в РФ жилья за первые семь месяцев 2025 г

Всего было введено 59,6 млн кв. м жилья, из них объектов индивидуально жилищного строительства - 42,16 млн кв. м, отметил директор по развитию жилищной сферы ДОМ.РФ Евгений Квасенков

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Доля частных домов составила 71% от общего объема вводимого в России жилья за январь - июль 2025 года. Об этом рассказал в ходе заседания комитета Ассоциации банков РФ по ипотечному кредитованию и проектному финансированию в сфере строительства и ЖКХ директор по развитию жилищной сферы ДОМ.РФ Евгений Квасенков.

"Доля частных домов составила 71% от вводимого по всей стране жилья за первые семь месяцев 2025 года. Всего было введено 59,6 млн кв. м жилья, из них объектов индивидуально жилищного строительства (ИЖС) - 42,16 млн кв. м", - сказал Квасенков.

По словам Квасенкова, около 5 млн семей, рассматривающих улучшение жилищных условий, отдают предпочтение частным домам. "Среди основных сдерживающих факторов - отсутствие достаточного объема денежных средств и опасения невыполнения работ подрядчиком", - отметил он. Увеличение платежеспособного спроса в сегменте ИЖС ожидается по мере смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, расширения перечня доступных инструментов финансирования и практики строительства с использованием счетов эскроу, исключающих финансовые риски граждан, добавил он.

В ходе дискуссии представители госкомпании, Центробанка и кредитных организаций обозначили ключевые направления совершенствования правового регулирования в области финансирования частного домостроения, а также необходимость развития гарантийных продуктов для строительно-подрядных организаций, обеспечивающих им доступ к кредитам в условиях внедрения счетов эскроу.

Банки рассказали о сложностях, возникающих с оценкой потенциального предмета залога при ипотечном кредитовании ИЖС. Для их устранения планируется на базе информационных систем Росреестра и ДОМ.РФ реализовать цифровой сервис "больших данных" по ключевым характеристикам и ценовым параметрам сделок с ИЖС на определенной территории.