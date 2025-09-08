Организаторам оказания незаконных услуг по предоставлению выписок из Единого государственного реестра недвижимости грозит административная ответственность

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве выявило с начала 2025 года 20 интернет-ресурсов, которые незаконно перепродавали выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В 2025 году эта работа существенно усилена. Органами прокуратуры на основании информации, представленной управлением, направлены в Гагаринский и Черемушкинский районные суды города Москвы исковые заявления о признании информации, размещенной на 18 сайтах и 2 телеграм-каналах, запрещенной для распространения на территории Российской Федерации. Это в четыре раза превышает результат всего 2024 года, когда по инициативе управления и московской прокуратуры приняты судебные решения о блокировке пяти сайтов", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя управления Росреестра по столице Евгения Дмитриева.

Отмечается, что организаторам оказания незаконных услуг по предоставлению выписок из ЕГРН грозит административная ответственность. Использование подобных нелегальных услуг может привести к последствиям, поскольку никто не отвечает за достоверность полученных сведений.

Как сообщалось ранее, закон, запрещающий создание и работу ресурсов, незаконно предоставляющих сведения из ЕГРН в виде выписок, был принят в РФ в 2021 году. Запрет не затрагивает профессиональных участников рынка, использующих данные ЕГРН для подготовки аналитики об объектах недвижимости. За организацию незаконной деятельности по предоставлению выписок из ЕГРН предусмотрена административная ответственность.