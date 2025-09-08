В РФ выдачи по льготной ипотеке в августе превысили 200 млрд рублей

Спрос на продукты с господдержкой, в особенности на семейную ипотеку, остается стабильно высоким

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Выдачи по льготной ипотеке в августе в России составили 214 млрд рублей - на 14,3% больше, чем в июле 2025 года, говорится в сообщении сервиса Сбербанка "Домклик".

"В августе выдачи по льготной ипотеке составили 214 млрд рублей - на 14,3% больше, чем в июле 2025 года. При этом доля льготных программ сокращается третий месяц подряд: с 86% в мае до 80,3% в августе. Это связано с небольшим, но устойчивым ростом доли рыночной ипотеки", - отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, спрос на продукты с господдержкой, в первую очередь на семейную ипотеку, остается стабильно высоким. Хотя по итогам августа доля семейной ипотеки в совокупных выдачах сократилась на 1,2 процентных пункта, объем выдач по этой программе вырос на 15%, составив около 183 млрд рублей. Тройка регионов, лидирующих по доле выданной семейной ипотеки, осталась прежней: Республика Хакасия (89,4%), Республика Адыгея (89,3%) и Астраханская область (85,8%).

По итогам августа также увеличились выдачи по другим программам с господдержкой. Наибольший рост зафиксирован по IT-ипотеке - 22% по отношению к июлю, с 3,9 до 4,7 млрд рублей. Выдачи по Дальневосточной и Арктической ипотеке выросли менее значительно - до 20 млрд рублей (+6%), однако их доля в общем объеме существенно выше, чем у IT-ипотеки.

Объемы выдач по рыночной ипотеке продолжают расти высокими темпами, на что повлияло снижение ключевой ставки ЦБ. В августе заемщики оформили кредитов по базовым программам на общую сумму более 52 млрд рублей, что на 28,5% больше, чем в июле. На этом фоне доля рыночных программ прибавила 1,7 процентных пункта и почти приблизилась к 20%. Более 60% выдач по рыночным программам, или 32 млрд рублей, пришлось на вторичное жилье. В августе регионами с наиболее значимой долей выдач по рыночным ставкам стали Саратовская, Омская (обе - по 31,2%) и Владимирская (30,9%) области.