Кабмин расширит дальневосточную ипотеку на вторичный рынок жилья

Нововведения коснутся тех регионов, где пока не возводятся многоквартирные дома

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину проконтролировать исполнение президентского поручения распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на вторичное жилье там, где нет новостроек.

"Чтобы помочь с решением жилищного вопроса, усовершенствуем ипотечную программу, действующую для дальневосточников и в Арктике. Распространим ее на вторичный рынок в тех городах этих регионов, где пока не возводятся многоквартирные дома", - сказал глава кабмина РФ на совещании с вице-премьерами.

Мишустин также попросил Хуснуллина проконтролировать, чтобы ипотечный кредит по ставке 2% стал доступен многодетным семьям вне зависимости от возраста родителей и всем работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений Дальнего Востока и Арктики.