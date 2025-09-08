Она распространится на новые категории граждан, сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ в ближайшее время распространит действие программы Дальневосточной ипотеки на новые категории граждан, определенные президентом. Работа в этом направлении ведется в ускоренном режиме. Об этом журналистам сказал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков в рамках конференции "Доверие как фактор развития финансового рынка".

"По дальневосточной ипотеке мы, конечно, поручения президента будем выполнять. Распространим ее действия на те категории, которые президент указал в поручении. Это дела ближайшего будущего", - заявил замминистра.

Чебесков отметил, что работа по реализации новых мер поддержки уже велась, однако теперь ее темпы будут увеличены.

Дальневосточная ипотека была запущена в декабре 2019 года, арктическая ипотека - в декабре 2023 года. С 2025 года программа носит название Программа льготной ипотеки на Дальнем Востоке действует с 2019 года. Она позволяет получить жилищный кредит по ставке 2% годовых.

5 сентября в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос расширения круга получателей данной господдержки.