"Мир квартир": аренда жилья в российских городах за месяц увеличилась на 5%

В среднем однокомнатные квартиры подорожали до 27 954 рублей в месяц, сообщил генеральный директор федерального портала Павел Луценко

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Аренда жилья в российских городах за август 2025 года подорожала на 1,1% до 5% в зависимости от количества комнат, при этом темпы роста ставок меньше, в сравнении с началом делового сезона в прошлом году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

"В среднем по всем городам однокомнатные квартиры подорожали за месяц на 5%, до 27 954 руб./мес., двухкомнатные - на 3,4%, до 34 989 руб./мес., трехкомнатные - на 1,1%, до 43 452 руб./мес. В этом году начало активного сезона на рынке аренды менее бурное, чем в прошлом: тогда в августе съемные квартиры подорожали на 7-9% в зависимости от комнатности, рост ставок был почти во всех городах нашего списка", - сказал собеседник агентства.

Согласно исследованию федерального портала, в августе 2025 года однокомнатные квартиры подорожали в 60 городах из исследованных 70, в 10 подешевели. Двухкомнатные стали сдаваться дороже в 50 городах, в 19 - дешевле, еще в одном городе ставки не изменились. Найм трехкомнатных объектов вырос в цене в 38 городах, упал в 31 городе, в одном остался прежним.

По данным аналитиков, больше всего за август 2025 года аренда подорожала в Белгороде, где за однушки просят на 16,4% больше, чем в июле, за двушки - на 6,5%, за трешки - 22,3%. Высокая динамика также зафиксирована во Владивостоке (+11,3%, +17,7% и +13,2%), Владимире (+10,1%, +16,5% и +14,4%), Ленинградской области (+14,8%, +14,7% и +5,8%), Нижнем Тагиле (+5,3%, +7,5% и +21,7%), Санкт-Петербурге (+10,8%, +12% и 7,4%), Барнауле (+12,5%, +4,9% и +9%), Томске (+6,1%, +7,1% и +11,1%), Красноярске (+11%, +6,6% и +5,8%) и Уфе (+11,8%, +9,1% и +2,5%).

В Москве по всем трем типам квартир тоже прослеживалась положительная динамика: +2,9%, +3,3% и +4,9%, в Подмосковье также: +4%, +2,6% и +3,4%.

Отмечается, что самое большое падение ставок наблюдалось в Новокузнецке (-1,3%, -4,5% и -5,7%), Краснодаре (-0,9%, -4,1% и -4,4%), Оренбурге (-2,8%, -1,6% и -4,8%), Воронеже (-3,3%, -0,8% и -4%) и Астрахани (-0,3%, -3,1% и -3,9%).