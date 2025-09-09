По программе россиянам предоставляется участок до 1 га в безвозмездное пользование

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Участников СВО необходимо максимально избавить от излишних административных процедур в процессе освоения дальневосточного и арктического гектаров. Об этом заявил в интервью ТАСС, которое было записано на Восточном экономическом форуме, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ).

"Законом о гектаре предусматривается обязанность гражданина осваивать земельный участок, соблюдать при этом ряд административных процедур. И мы понимаем, что граждане, участвующие в специальной военной операции, по объективным причинам физически не могут этого сделать. Эту особенность нам необходимо предусмотреть. Причем не только в земельных отношениях, связанных с предоставлением дальневосточного и арктического гектара, а в земельных правоотношениях в целом", - отметил депутат.

Программа "Дальневосточный гектар" была запущена в 2016 году, а в 2021 году расширена на территорию Арктической зоны РФ. По программе гражданам РФ предоставляется участок до 1 га в безвозмездное пользование.

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме приняли участие более 8,4 тыс. участников из 75 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.