Ожидаемый годовой прирост составит 10-12 тыс. номеров, отмечается в сообщении консалтинговой компании

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Качественный номерной фонд в России может увеличиться в 1,5 раза - до 230 тыс. номеров к 2030 году, говорится в сообщении консалтинговой компании NF Group.

"По данным аналитиков, в 2025-2026 годах в России продолжится рост предложения номерного фонда. Ожидаемый годовой прирост составит 10-12 тыс. номеров. В совокупности до 2030 года планируется ввести порядка 60-70 тыс. номеров. Таким образом, номерной фонд качественных средств размещения к 2030 году может составить 220-230 тыс. номеров, что подразумевает рост сегмента на 45-47%", - отмечается в сообщении.

В период с января по август 2025 года в России было введено 5,9 тыс. качественных номеров, что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было зарегистрировано 4,5 тыс. номеров. Таким образом, общий номерной фонд качественных средств размещения на конец августа 2025 года составляет 156 тыс. номеров.

Регионами-лидерами по объему качественного номерного фонда являются: Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Московская область и республика Крым. Суммарно на эти регионы приходится 97,5 тыс. номеров, что составляет 65% от общего числа качественных средств размещения в стране.