МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Предложение элитного жилья для аренды в Москве сократилось на 10-15% к началу делового сезона. Об этом рассказал ТАСС владелец международного агентства недвижимости Nika Estate Виктор Садыгов.

"Объем предложения элитного жилья для аренды в Москве к деловому сезону уменьшился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за первое полугодие 2025 года экспозиция снизилась на 7%", - сказал он.

По словам Садыгова, аренда элитного жилья наиболее востребована в центре столицы в районах Хамовники, Арбат и Якиманка, но и ставки здесь самые высокие. Генеральный директор агентства "Intermark Аренда" Елена Куликова добавила в беседе с ТАСС, что по 14% сделок пришлось на локации Ленинский проспект и Арбат-Кропоткинская, 11% - Краснопресненская и 10% - Тверская-Кремль.

Как сообщалось ранее, спрос на аренду в высоком сегменте в 2025 году увеличился, по словам Садыгова, на 10-15% по сравнению с 2024 годом, и более, чем на 10% - за август текущего года. Среди причин - рост количества потенциальных покупателей из регионов, релоцирующих бизнесы и семьи. Стабилизация рынка ожидается к зимним праздникам, но едва ли последует снижение ставок, прогнозировал он.