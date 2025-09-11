Доцент кафедры семейного и жилищного права Университета имени О.Е. Кутафина оценила меры ЦБ по ограничениям для банков на выдачу высокорисковых кредитов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Россиянам с 1 октября 2025 года будет сложнее взять ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом ТАСС сообщила доцент кафедры семейного и жилищного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Евгения Басос.

ЦБ РФ 31 июля 2025 года ввел количественные (макропруденциальные) лимиты на выдачи ипотечных кредитов в сегменте ИЖС и по нецелевым потребкредитам под залог недвижимости. Меры начнут действовать с четвертого квартала.

"Макропруденциальные лимиты - это ограничения для банков на выдачу высокорисковых кредитов. С 1 октября 2025 года ЦБ России впервые вводит такие ограничения по выдаче ипотечных кредитов на ИЖС и нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости", - сказала эксперт.

По словам Басос, задача нововведения - снизить количество заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки - выше 50% от дохода и низким первоначальным взносом до 20%. "Соответственно, высокорисковым заемщикам станут чаще отказывать в выдаче кредита", - указала собеседница агентства.