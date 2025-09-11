Общая площадь нового пространства составит 66,7 тыс. кв. м, из которых около 60 тыс. кв. м планируется отвести на офисные помещения

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Девелопер Forma планирует построить деловой центр с физкультурно-оздоровительным комплексом (ФОК) площадью более 66 тыс. кв. м в районе Западное Дегунино Москвы к 2030 году, говорится в сообщении компании.

"В границах территории редевелопмента "Дегунино-Лихоборы" девелопер построит новое деловое пространство, общая площадь которого составит 66,7 тыс. кв. м, из которых порядка 60 тыс. кв. м планируется отвести на офисные помещения. Проект с ФОК станет крупнейшим на севере Москвы. Сдача объектов намечена на 2028-2030 годы", - отмечается в сообщении.

В состав делового центра войдут общественные пространства, зоны для встреч и коммуникаций. В проекте предусмотрены панорамное остекление, высокие потолки, лобби и общественные зоны, наземные паркинги с электрозарядками, комнаты отдыха. В деловом центре также появится коворкинг, зоны ожидания курьеров, банкоматы. На прилегающей территории запланированы благоустройство и озеленение.

Деловой центр будет находиться недалеко от станций Московского центрального диаметра (МЦД-3) и Московского центрального кольца (МЦК) "Лихоборы", метро "Селигерская" и "Верхние Лихоборы", рядом выезды на Дмитровское и Алтуфьевское шоссе.