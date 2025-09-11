Также необходимо организовать передачу жилья в собственность работнику без дополнительной уплаты налогов, отметил Илья Середюк

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Губернатор Кузбасса Илья Середюк предложил субсидировать строительство корпоративного жилья и отнести служебное жилье к основным средствам для целей налогового учета.

"Крайне очень важный момент: советская практика предоставления бесплатного жилья от внутренних работодателей. <...> Мой отец, будучи преподавателем вуза, получил жилье. В настоящее время во многих регионах нуждаются в квалифицированных кадрах. <...> Мы предлагаем рассмотреть со стороны государства возможную поддержку - к основным средствам для целей налогового учета, <...> возможность субсидирования строительства корпоративного жилья", - сказал он на Форуме социальных инноваций регионов.

Кроме того, по его мнению, необходимо организовать передачу жилья в собственность работнику без дополнительной уплаты налогов.